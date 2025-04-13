Українські військові зупинили ДРГ росіян на Харківському напрямку

Російські військові не проводять штурмів на Харківському напрямку вже другу добу. При цьому ЗСУ зупинили спробу диверсантів прорватися на двох ділянках.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.
"На Харківському напрямку двічі припинено діяльність ДРГ противника в напрямках Рідного (Перовське) та Тихого", - йдеться у зведенні.
Російські диверсанти намагались прорватися на двох ділянках на Харківському напрямку (deepstatemap.live)
9 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Росія фактично вже почала наступ на Харківську область. Це ж саме відбувається і на кордоні із Сумскою областю.
Буквально 12 квітня в ОСУВ "Хортиця" попереджали, що російські війська готуються до штурмів у Харківській області. Ймовірно, ворог накопичує сили, бо за добу 11 квітня не провів жодної атаки. Така тенденція спостерігається вже другу добу.
Важливо розуміти, що попри те, що окупанти активізували дії у Харківській області, це не стосується Харкова. У ДПСУ зазначили, що найбільш загрозливими напрямками у Харківській області є Вовчанськ і Липці.
Додамо і те, що російські ДРГ у Харківській області не новина. Окупанти часто йдуть на такі кроки, намагаючись провести розвідку оборонних позицій ЗСУ на кордоні або ж на лінії зіткнення.
При чому росіяни використовують диверсантів на разних ділянках Харківської області. Наприклад, у листопаді 2024 року повідомлялось, що ДРГ РФ активізувались на Куп'янському напрямку, а раніше, у лютому того ж року називався Богодухівський район.
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