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Українські військові знищили ворожу техніку та особовий склад окупантів (відео)

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Україна, Субота 28 січня 2023 15:42
Українські військові знищили ворожу техніку та особовий склад окупантів (відео) Фото: Українські військові знищили ворожу техніку та особовий склад окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України атакували позиції окупантів та знищили частину із них. Цей процес бійцям вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

"Клопітка щоденна робота наших військових", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, що українські військові завдали влучних ударів по позиціях окупантів. Після цього частина з них була ліквідована. Також були влучення і у ворожу техніку, яка після цього загорілась та вибухнула.

Зазначається, що це результат роботи 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Нагадаємо, що українські морпіхи знищили штурмову колону окупантів на сході. Це сталося поблизу Водяного Донецької області.

Збройні сили України зафіксували позиції окупантів та завдали по ним артилерійського удару. Внаслідок цього частина росіян була знищена.

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