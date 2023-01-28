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Украинские военные уничтожили вражескую технику и личный состав оккупантов (видео)

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Украина, Суббота 28 января 2023 15:42
Украинские военные уничтожили вражескую технику и личный состав оккупантов (видео) Фото: Украинские военные уничтожили вражескую технику и личный состав оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины атаковали позиции оккупантов и уничтожили часть из них. Этот процесс бойцам удалось запечатлеть на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

"Ежедневная работа наших военных", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что украинские военные нанесли точный удар по позициям оккупантов. После этого часть из них была ликвидирована. Также были попадания и во вражескую технику, которая после этого загорелась и взорвалась.

Отмечается, что это результат работы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

Напомним, что украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну оккупантов на востоке. Это произошло вблизи Водяного Донецкой области.

Вооруженные силы Украины зафиксировали позиции оккупантов и нанесли по ним артиллерийский удар. В результате часть россиян была уничтожена.

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