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Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів (відео)

Фото: Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України влучним пострілом знищили ворожий склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

"Точно, влучно, феєрично", - йдеться у дописі.

На відео можна побачити, що окупанти сховали боєкомплект у будівлі. Після цього видно, що у будівлю прилетів український снаряд і склад боєприпасів почав вибухати.

Зазначається, що це результат роботи 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка

Нагадаємо, що українські морпіхи знищили штурмову колону окупантів на сході. Це сталося поблизу Водяного Донецької області.

Збройні сили України зафіксували позиції окупантів та завдали по ним артилерійського удару. Внаслідок цього частина росіян була знищена.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні