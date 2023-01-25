Украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов (видео)

Вооруженные силы Украины точным выстрелом уничтожили вражеский склад боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.
"Точно, точно, феерично", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, что оккупанты спрятали боекомплект в здании. После этого видно, что в здание прилетел украинский снаряд и боеприпасы начали взрываться.
Это результат работы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
Напомним, что украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну оккупантов на востоке. Это произошло вблизи Водяного Донецкой области.
Вооруженные силы Украины зафиксировали позиции оккупантов и нанесли по ним артиллерийский удар. В результате часть россиян была уничтожена.
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