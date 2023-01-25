Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів (відео)

Збройні сили України влучним пострілом знищили ворожий склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

"Точно, влучно, феєрично", - йдеться у дописі. На відео можна побачити, що окупанти сховали боєкомплект у будівлі. Після цього видно, що у будівлю прилетів український снаряд і склад боєприпасів почав вибухати. Зазначається, що це результат роботи 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка