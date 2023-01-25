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Украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов (видео)

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Украина, Среда 25 января 2023 18:57
Украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов (видео) Фото: Украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины точным выстрелом уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

"Точно, точно, феерично", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что оккупанты спрятали боекомплект в здании. После этого видно, что в здание прилетел украинский снаряд и боеприпасы начали взрываться.

Это результат работы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Напомним, что украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну оккупантов на востоке. Это произошло вблизи Водяного Донецкой области.

Вооруженные силы Украины зафиксировали позиции оккупантов и нанесли по ним артиллерийский удар. В результате часть россиян была уничтожена.

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