Украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов (видео)

Вооруженные силы Украины точным выстрелом уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

"Точно, точно, феерично", - говорится в сообщении. На видео можно увидеть, что оккупанты спрятали боекомплект в здании. После этого видно, что в здание прилетел украинский снаряд и боеприпасы начали взрываться. Это результат работы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.