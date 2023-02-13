Українські військові знищили ворожий "Гіацинт" у Запорізькій області (відео)

Збройні сили України виявили ворожу артилерійську установку "Гіацинт" у Запорізькій області та знищили її.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео від DeepState, яке опублікував Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Завершувати понеділок треба красиво", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожий "Гіацинт" було виявлено та знищено біля окупованого Мирного у Запорізькій області.
Це результат роботи військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола.
Нагадаємо, раніше військові з 93-ї ОМБр Холодний Яр показали знищення окупантів на Бахмутському напрямку.
До того ж, РБК-Україна повідомляло, що у районі Бахмуту українські бійці знищили чотири піхотні групи росіян та "приземлили" ворожий дрон.
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