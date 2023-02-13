Украинские военные уничтожили вражеский "Гиацинт" в Запорожской области (видео)

Вооруженные силы Украины обнаружили вражескую артиллерийскую установку "Гиацинт" в Запорожской области и уничтожили ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео от DeepState, опубликованное Мелитопольским городским головой Иваном Федоровым.

Отмечается, что вражеский "Гиацинт" был обнаружен и уничтожен вблизи оккупированного Мирного в Запорожской области.

"Завершать понедельник нужно красиво", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее военные из 93-й ОМБр Холодный Яр показали уничтожение оккупантов на Бахмутском направлении.

К тому же, РБК-Украина сообщало, что в районе Бахмута украинские бойцы уничтожили четыре пехотных группы россиян и "приземлили" вражеский дрон.

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