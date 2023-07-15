ua ru
Сб, 15 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові знищили три ворожі безпілотники у Херсонській області

Новость на русском →
Херсонська область, Субота 15 липня 2023 22:04
Українські військові знищили три ворожі безпілотники у Херсонській області Фото: бійці ЗСУ ліквідували 3 безпілотники РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові сьогодні, 15 липня, ліквідували три російські ударні безпілотники у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь" у Facebook.

"І знову результативна бойова робота воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади, які 15 липня 2023 року знищили 2 російських ударних БпЛА "Ланцет", - повідомили в командуванні.

Фото: українські бійці ліквідували ворожі безпілотники (facebook.com/PvKPivden)

За даними командування, протягом дня іншими силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" також було знищено 1 розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".

Втрати росіян

Зауважимо, що упродовж останньої доби відбулось майже 30 бойових зіткнень.

Втрати РФ у війні проти України станом на ранок 15 липня склали ще 590 окупантів, таким чином російська армія вже втратила 237 тисяч своїх військових у нашій країні з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомити про ворога

Всі українці мають можливість допомогти Збройним силам та за допомогою чат-боту"єВорог" надсилати інформацію про переміщення чи техніку окупантів.

Про те, як безпечно повідомити допомогти військовим надаючи інформацію про розташування окупантів чи ворожої техніки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна Росії проти України
NEWS
В Запоріжжі пролунав вибух
В Запоріжжі пролунав вибух
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України