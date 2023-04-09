Чат-бот "єВорог". Українців закликають допомагати у знищенні окупантів
Всі українці мають можливість допомогти Збройним силам та за допомогою чат-боту"єВорог" надсилати інформацію про переміщення чи техніку окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".
"Сили оборони вже знищили понад 176 тисяч окупантів та більш як 3630 танків. Народна розвідка допомагає Силам оборони досягати таких результатів! Саме завдяки вашим заявкам у "єВорог" російський танк Т-90, що на відео, перетворився на металобрухт", - повідомили в "Дії".
Українці вже зараз можуть допомогти військовим надаючи інформацію про розташування окупантів чи ворожої техніки. Зокрема бійців цікавить інформація про:
- ракетні комплекси С300 та Іскандер;
- системи зв’язку;
- засоби радіоелектронної боротьби;
- бензовози;
- скупчення техніки;
- переміщення колон техніки;
- транспортування техніки залізницею;
- склади з боєприпасами;
- позиції артилерії.
"Більше заявок у чатбот "єВорог" - вища статистика втрат окупантів", - додали в "Дії".
Перейти в "єВорог" можна з головного екрана в застосунку "Дія" або за посиланням.
Проте не забувайте про свою безпеку. Не наближайтеся до загарбників надто близько, видаляйте історію листування та світлини зі смартфона, а також не обговорюйте переміщення ворожої техніки телефоном.
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