ua ru
Сб, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные уничтожили три вражеских беспилотника в Херсонской области

Новина українською →
Херсонская область, Суббота 15 июля 2023 22:04
Украинские военные уничтожили три вражеских беспилотника в Херсонской области Фото: бойцы ВСУ ликвидировали 3 беспилотника РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные сегодня, 15 июля, ликвидировали три российских ударных беспилотника в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг" в Facebook.

"И снова результативная боевая работа воинов Херсонской зенитной ракетной бригады, которые 15 июля 2023 года уничтожили 2 российских ударных БпЛА "Ланцет", - сообщили в командовании.

Фото: украинские бойцы ликвидировали вражеские беспилотники (facebook.com/PvKPivden)

По данным командования, в течение дня другими силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" также был уничтожен 1 разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР".

Потери россиян

Заметим, что за последние сутки произошло почти 30 боевых столкновений.

Потери РФ в войне против Украины по состоянию на утро 15 июля составили еще 590 оккупантов, таким образом российская армия уже потеряла 237 тысяч своих военных в нашей стране с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщить о враге

Все украинцы имеют возможность помочь Вооруженным силам и с помощью чат-бота "єВорог" отправлять информацию о перемещении или технике оккупантов.

О том, как безопасно сообщить помочь военным, предоставляя информацию о расположении кафиров или вражеской техники можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
В Запорожье прозвучал взрыв
В Запорожье прозвучал взрыв
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины