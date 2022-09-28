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Українські військові знищили "Стугною" російський танк (відео)

Фото: Українські військові знищили "Стугною" російський танк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Збройних силах України показали знищення російського танку. Для цього бійці використали вітчизняний ПТРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 59 окремої мотопіхотної бригада імені Якова Гандзюка.

"Черговий російський танк перетворився на металобрухт", - йдеться у повідомленні.

Військові пояснили, що в цьому їм допомагає вітчизняна розробка - ПТРК "Стугна-П", що стріляє на відстань до 5 км і пропалює 800 мм ворожої броні кумулятивом.

"Чудова річ! Ми можемо собі сховатися і палити росіян", - заявив військовий з позивним "Борода".

Нагадаємо, що нацгвардійці у ближньому бою знищують окупантів на Донецькому напрямку.

Також, у ЗСУ показали роботу українського "БУК М-1". Український ЗРК знищив чергову ціль.

Раніше, українські військові знищили кілька одиниць російської військової техніки за допомогою ударних безпілотників "Байрактар".

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