Українські військові знищили "Стугною" російський танк (відео)

"Черговий російський танк перетворився на металобрухт", - йдеться у повідомленні.

Військові пояснили, що в цьому їм допомагає вітчизняна розробка - ПТРК "Стугна-П", що стріляє на відстань до 5 км і пропалює 800 мм ворожої броні кумулятивом.

"Чудова річ! Ми можемо собі сховатися і палити росіян", - заявив військовий з позивним "Борода".