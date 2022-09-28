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Украинские военные уничтожили "Стугной" российский танк (видео)

Фото: Украинские военные уничтожили "Стугной" российский танк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Вооруженных силах Украины показали уничтожение российского танка. Для этого бойцы использовали отечественный ПТРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

"Очередной российский танк превратился в металлолом", - говорится в сообщении.

Военные объяснили, что в этом им помогает отечественная разработка - ПТРК "Стугна-П", стреляющая на расстояние до 5 км и прожигающая 800 мм вражеской кумулятивной брони.

"Великолепная вещь! Мы можем себе спрятаться и курить россиян", - заявил военный с позывным "Борода".

Напомним, что нацгвардейцы в ближнем бою уничтожают оккупантов в Донецком направлении.

Также в ВСУ показали работу украинского "БУК М-1". Украинский ЗРК уничтожил очередную цель.

Ранее украинские военные уничтожили несколько единиц российской военной техники с помощью ударных беспилотников "Байрактар".

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