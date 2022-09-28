Украинские военные уничтожили "Стугной" российский танк (видео)

"Очередной российский танк превратился в металлолом", - говорится в сообщении.

Военные объяснили, что в этом им помогает отечественная разработка - ПТРК "Стугна-П", стреляющая на расстояние до 5 км и прожигающая 800 мм вражеской кумулятивной брони.

"Великолепная вещь! Мы можем себе спрятаться и курить россиян", - заявил военный с позывным "Борода".