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Українські військові знищили склад боєприпасів росіян (відео)

Ілюстративне фото: українські військові знищили склад боєприпасів росіян за допомогою БПЛА (facebook.com/GeneralStaff UA)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 2 жовтня, бійці Збройних сил України знищили склад боєприпасів окупантів за допомогою безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке оприлюднила Нацгвардія у Facebook.

"Наші спецназівці від ранку вже знищили невеликий склад боєприпасів, який облаштували орки в лісосмузі", - зазначають у Нацгвардії.

Українські військові за допомогою дрона спостерігали за підвезенням та розвантаженням боєприпасів і, вичекавши потрібний момент, скинули осколкову гранату.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на 2 жовтня українські військові ліквідували вже понад 60 тисяч російських окупантів.

Також ми писали, що за словами президента України Володимира Зеленського, українські військові вже повністю зачистили Лиман (Донецька область).

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України