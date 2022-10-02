Українські військові знищили склад боєприпасів росіян (відео)

У неділю, 2 жовтня, бійці Збройних сил України знищили склад боєприпасів окупантів за допомогою безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке оприлюднила Нацгвардія у Facebook.
"Наші спецназівці від ранку вже знищили невеликий склад боєприпасів, який облаштували орки в лісосмузі", - зазначають у Нацгвардії.
Українські військові за допомогою дрона спостерігали за підвезенням та розвантаженням боєприпасів і, вичекавши потрібний момент, скинули осколкову гранату.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на 2 жовтня українські військові ліквідували вже понад 60 тисяч російських окупантів.
Також ми писали, що за словами президента України Володимира Зеленського, українські військові вже повністю зачистили Лиман (Донецька область).
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