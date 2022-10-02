Украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян (видео)

"Наши спецназовцы с самого утра уже уничтожили небольшой склад боеприпасов, который обустроили орки в лесополосе", - отмечают в Нацгвардии.

Украинские военные при помощи дрона наблюдали за подвозом и разгрузкой боеприпасов и, выждав нужный момент, сбросили осколочную гранату.