Украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян (видео)

В воскресенье, 2 октября, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили склад боеприпасов оккупантов при помощи беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое обнародовала Нацгвардия в Facebook.
"Наши спецназовцы с самого утра уже уничтожили небольшой склад боеприпасов, который обустроили орки в лесополосе", - отмечают в Нацгвардии.
Украинские военные при помощи дрона наблюдали за подвозом и разгрузкой боеприпасов и, выждав нужный момент, сбросили осколочную гранату.
Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на 2 октября украинские военные ликвидировали уже более 60 тысяч российских оккупантов.
Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские военные уже полностью зачистили Лиман (Донецкая область).
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