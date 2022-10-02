RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян при помощи БПЛА (facebook.com/GeneralStaff UA)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 2 октября, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили склад боеприпасов оккупантов при помощи беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое обнародовала Нацгвардия в Facebook.

"Наши спецназовцы с самого утра уже уничтожили небольшой склад боеприпасов, который обустроили орки в лесополосе", - отмечают в Нацгвардии.

Украинские военные при помощи дрона наблюдали за подвозом и разгрузкой боеприпасов и, выждав нужный момент, сбросили осколочную гранату.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на 2 октября украинские военные ликвидировали уже более 60 тысяч российских оккупантов.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские военные уже полностью зачистили Лиман (Донецкая область).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины