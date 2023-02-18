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Українські військові знищили штурмову групу ворога біля Бахмута (відео)

Фото: Українські військові знищили штурмову групу ворога біля Бахмута (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські бійці виявили штурмову групу російських окупантів біля Бахмута у Донецькій області та завдали по ній удару. Частину загарбників вдалося ліквідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Військові нищать окупантів біля Бахмута", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити російських окупантів, які серед дерев рухаються в бік позицій ЗСУ. Українські захисники завдали ударів по загарбниках і частина з них була ліквідована.

Зазначається, що це результат роботи 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

Нагадаємо, що українські артилеристи виявили позиції росіян та завдали по них удару. Частину окупантів вдалося ліквідувати.

Збройні сили України виявили ворожу артилерійську установку "Гіацинт" у Запорізькій області та знищили її.

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