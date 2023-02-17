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Українські артилеристи атакували позиції РФ та знищили ворожу піхоту (відео)

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Україна, П'ятниця 17 лютого 2023 15:13
Українські артилеристи атакували позиції РФ та знищили ворожу піхоту (відео) Фото: Українські артилеристи атакували позиції РФ та знищили ворожу піхоту (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські артилеристи виявили позиції росіян та завдали по них удару. Частину окупантів вдалося ліквідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Влучно відпрацював артилерійський дивізіон", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити російську піхоту, по якій були відпрацювали українські артилеристи.

Зазначається, що це результат роботи 3 окремої штурмової бригади.

Нагадаємо, що українські військові знищили російський огнемет ТОС-1А "Сонцепьок".

Збройні сили України виявили ворожу артилерійську установку "Гіацинт" у Запорізькій області та знищили її.

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