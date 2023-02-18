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Украинские военные уничтожили штурмовую группу врага вблизи Бахмута (видео)

Фото: Украинские военные уничтожили штурмовую группу врага у Бахмута (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские бойцы обнаружили штурмовую группу российских оккупантов возле Бахмута в Донецкой области и нанесли по ней удар. Часть захватчиков удалось ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Военные уничтожают оккупантов возле Бахмута", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть российских оккупантов, которые среди деревьев двигаются в сторону позиций ВСУ. Украинские защитники нанесли удары по захватчикам и часть из них была ликвидирована.

Отмечается, что это результат работы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

Напомним, что украинские артиллеристы обнаружили позиции россиян и нанесли по ним удар. Часть оккупантов удалось ликвидировать.

Вооруженные силы Украины обнаружили вражескую артиллерийскую установку "Гиацинт" в Запорожской области и уничтожили ее.

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