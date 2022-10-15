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Українські військові знищили шість російських "Шахедів" та гелікоптер

Фото: ЗСУ знищили шість російських "Шахедів" та гелікоптер (ілюстрація/mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

Опівночі з 14 на 15 жовтня сили ППО знищили 7 російських цілей - шість дронів-камікадзе Shahed-136 та ударний гелікоптер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Дві - на півдні країни, знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Південь" Повітряних Сил: дрон-камікадзе Shahed-136 та ударний гелікоптер", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, на східному напрямку силами та засобами повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів і два гелікоптери. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 64700 військових.

Нагадаємо, увечері 14 жовтня в районі військового аеродрому в Мелітополі Запорізької області прогриміло чотири потужні вибухи. Внаслідок чого ворог зазнав втрат.

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