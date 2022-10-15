Украинские военные уничтожили шесть российских "Шахедов" и вертолет

В полночь с 14 на 15 октября силы ПВО уничтожили 7 российских целей - шесть дронов-камикадзе Shahed-136 и ударный вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Кроме этого, на восточном направлении силами и средствами воздушного командования "Восток" Воздушных Сил уничтожены еще пять иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

"Две - на юге страны, уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Юг" Воздушных Сил: дрон-камикадзе Shahed-136 и ударный вертолет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов и два вертолета. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 64 700 военных.

Напомним, вечером 14 октября в районе военного аэродрома в Мелитополе Запорожской области прогремели четыре мощных взрыва. В результате чего враг понес потери.

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