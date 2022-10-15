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Окупанти знову зазнали втрат у результаті вибухів на авіабазі в Мелітополі, - мер

Новость на русском →
Субота 15 жовтня 2022 09:24
Окупанти знову зазнали втрат у результаті вибухів на авіабазі в Мелітополі, - мер Фото: окупанти знову зазнали втрат внаслідок вибухів на авіабазі в Мелітополі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Увечері 14 жовтня в районі військового аеродрому в Мелітополі Запорізької області прогриміло чотири потужні вибухи. Внаслідок чого ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Вчора ввечері було голосно в районі аеродрому: 4 потужні вибухи з подальшою детонацією. За попередніми даними, ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, в черговий раз зазнала втрат", - розповів він.

Також він зазначив, що після черги вибухів російські військові почали вивозити ліквідовану техніку.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 15 жовтня завдали удару по Запоріжжі. Противник обстріляв місто дронами-камікадзе.

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Запорожская область Мелітополь Вибух
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