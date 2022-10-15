Окупанти знову зазнали втрат у результаті вибухів на авіабазі в Мелітополі, - мер

Увечері 14 жовтня в районі військового аеродрому в Мелітополі Запорізької області прогриміло чотири потужні вибухи. Внаслідок чого ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова .

"Вчора ввечері було голосно в районі аеродрому: 4 потужні вибухи з подальшою детонацією. За попередніми даними, ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, в черговий раз зазнала втрат", - розповів він.

Також він зазначив, що після черги вибухів російські військові почали вивозити ліквідовану техніку.