Українські військові знищили шість російських "Шахедів" та гелікоптер
Опівночі з 14 на 15 жовтня сили ППО знищили 7 російських цілей - шість дронів-камікадзе Shahed-136 та ударний гелікоптер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Дві - на півдні країни, знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Південь" Повітряних Сил: дрон-камікадзе Shahed-136 та ударний гелікоптер", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, на східному напрямку силами та засобами повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів і два гелікоптери. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 64700 військових.
Нагадаємо, увечері 14 жовтня в районі військового аеродрому в Мелітополі Запорізької області прогриміло чотири потужні вибухи. Внаслідок чого ворог зазнав втрат.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.