UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові знищили російську САУ "Метеорит" під Авдіївкою (відео)

Ілюстративне фото: українські військові знищили російську САУ "Метеорит" під Авдіївкою (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники знищили російську самохідна реактивна установка розмінування УР-77 "Метеорит" на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 47 окремої механізованої бригади.

Українські аеророзвідники виявили скупчення ліквідованих росіян, а також підбиту ворожу техніку, придатну до відновлення. Йдеться про позиції російської УР-77 "Метеорит" на Авдіївському напрямку

Так, бійці 47 окремої механізованої бригади знищили російську САУ. Підтвердженням цього є відео з окулярів операторів роти ударних безпілотників.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні росіяни активізували наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Британська розвідка вважає, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

У ЗСУ повідомляли, що росіяни втратили понад 6500 осіб з 10 жовтня через спробу наступу на Авдіївку.

Додамо, що окупанти перегруповуються, підтягують техніку та перекидають особовий склад під Авдіївку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниАвдіївка