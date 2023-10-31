Украинские военные уничтожили российскую САУ "Метеорит" под Авдеевкой (видео)

Украинские аэроразведчики обнаружили скопление ликвидированных россиян, а также подбитую вражескую технику, пригодную для восстановления. Речь идет о позициях российского УР-77 "Метеорит" на Авдеевском направлении.

Так, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую САУ. Подтверждением тому является видео с очков операторов роты ударных беспилотников.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре россияне активизировали наступление на Авдеевку. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

Британская разведка считает, что оккупанты бросили под Авдеевку до восьми бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются крупнейшими среди российских войск за 2023 год.

В ВСУ сообщали, что россияне потеряли более 6500 человек с 10 октября из-за попытки наступления на Авдеевку.

Добавим, что оккупанты перегруппировываются, подтягивают технику и перекидывают личный состав под Авдеевку.

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