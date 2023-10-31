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Українські військові знищили російську САУ "Метеорит" під Авдіївкою (відео)

Вівторок 31 жовтня 2023 15:47
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Українські військові знищили російську САУ "Метеорит" під Авдіївкою (відео) Ілюстративне фото: українські військові знищили російську САУ "Метеорит" під Авдіївкою (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники знищили російську самохідна реактивна установка розмінування УР-77 "Метеорит" на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 47 окремої механізованої бригади.

Українські аеророзвідники виявили скупчення ліквідованих росіян, а також підбиту ворожу техніку, придатну до відновлення. Йдеться про позиції російської УР-77 "Метеорит" на Авдіївському напрямку

Так, бійці 47 окремої механізованої бригади знищили російську САУ. Підтвердженням цього є відео з окулярів операторів роти ударних безпілотників.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні росіяни активізували наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Британська розвідка вважає, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

У ЗСУ повідомляли, що росіяни втратили понад 6500 осіб з 10 жовтня через спробу наступу на Авдіївку.

Додамо, що окупанти перегруповуються, підтягують техніку та перекидають особовий склад під Авдіївку.

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