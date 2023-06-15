Українські військові знищили російську САУ "Гвоздика" (відео)

Українські військові продовжують знищувати російську техніку. Зокрема, артилеристи позбавили окупантів самохідної артилерійської установки "Гвоздика".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
"Знищено ворожу САУ "Гвоздика", - йдеться в повідомленні.
Установку було знищено завдяки спільній роботі артилеристів Великокнязівської бригади та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".
Українські військові за добу на ранок четверга, 15 червня, ліквідували 580 окупантів та гелікоптер. Зокрема, на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували понад 4 роти російських військових та 59 одиниць техніки. Саме тут було знищено вище вказаний вертоліт Ка-52.
Раніше РБК-Україна писала про те, що втрати Росії у війні в Україні є найбільшими втратами у будь-якій війні з часів Другої світової. Зокрема РФ втратила в Україні військо, як у 16 армій країн НАТО.
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