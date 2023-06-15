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Украинские военные уничтожили российскую САУ "Гвоздика" (видео)

Фото: украинские военные уничтожили российскую САУ "Гвоздика" (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику. В частности, артиллеристы лишили оккупантов самоходной артиллерийской установки "Гвоздика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Уничтожена вражеская САУ "Гвоздика", - говорится в сообщении.

Установка была уничтожена благодаря совместной работе артиллеристов Великокняжеской бригады и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Потери России в Украине

Украинские военные за сутки на утро четверга, 15 июня, ликвидировали 580 оккупантов и вертолет. В частности, на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 4 рот российских военных и 59 единиц техники. Именно здесь был уничтожен выше указанный вертолет Ка-52.

Ранее РБК-Украина писало о том, что потери России в войне в Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.

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Война в Украине