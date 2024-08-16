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Українські військові знищили російський "Град" на лівобережжі Херсонської області

Ілюстративне фото (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

Українські війська на лівому березі Дніпра успішно знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" у районі села Раденськ, на окупованій частині Херсонської області.

Про це заявив речник оперативного угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він зазначив, що цей ранок для російських окупантів на лівому березі Дніпра розпочався з диму та вогню, оскільки українські сили знищили їхню систему "Град" у районі села Раденськ.

За його словами, станом на 07:00 втрати російських військ в оперативній зоні "Таврія" складають 25 осіб вбитими.

З початку доби також було відбито один штурм противника на Роботинському виступі поблизу села Мала Токмачка.

Лиховій підкреслив, що на Придніпровському напрямку, зокрема на лівобережжі Херсонщини північніше від Кринок, відзначається тенденція до активних штурмів. Цей регіон обліковує дві третини всіх штурмів, які фіксуються на цей час.

Ситуація на фронті

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій повідомив, що російські загарбники переміщують свої підрозділи з Придніпровського напрямку на Курський.

Він також зазначив, що коли на Придніпровському напрямку було зосереджено багато російських військ, кількість штурмових атак зменшилася.

Раніше Генштаб повідомив, що російські окупанти шість разів атакували позиції Збройних сил України на Придніпровському напрямку, але всі штурмові дії закінчилися для росіян невдачею.

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