Украинские военные уничтожили российский "Град" на левобережье Херсонской области

Он отметил, что это утро для российских оккупантов на левом берегу Днепра началось с дыма и огня, поскольку украинские силы уничтожили их систему "Град" в районе села Раденск.

По его словам, по состоянию на 07:00 потери российских войск в оперативной зоне "Таврия" составляют 25 человек убитыми.

С начала суток также был отбит один штурм противника на Роботинском выступе вблизи села Малая Токмачка.

Лиховий подчеркнул, что на Приднепровском направлении, в частности на левобережье Херсонщины севернее Крынок, отмечается тенденция к активным штурмам. Этот регион учитывает две трети всех штурмов, которые фиксируются в настоящее время.