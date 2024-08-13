За добу більше 130 боїв, Покровський напрямок найактивніший, - Генштаб

Протягом минулої доби, 12 серпня, на лінії фронту відбулось 134 бойових зіткнень. Ворог найактивніший на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління та артилерійську систему", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку точилися три бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 24 рази неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося сім боїв у районах Часового Яру та Богданівки.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 10 разів неподалік Залізного, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне, Птиче, Воздвиженка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали вісім атак противника біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки, Калинового та Костянтинівки.

На Времівському напрямку ворог шість разів наступав у бік Водяного, Костянтинівки та Вугледару.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили два штурми позицій українських підрозділів поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 593 тисяч одиниць особового складу. Протягом вчорашнього дня Сили оборони ліквідували ще 1160 терористів, а також знищили: