Українські військові знищили російський літак Су-25, - Генштаб

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Де конкретно було знищено ворожий літак, не уточнюється.

Су-25

Радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак.

Штурмовик призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

Су-25 уперше піднявся в повітря 22 лютого 1975 року. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року; брали участь у безлічі військових конфліктів.

Втрати Росії на війні в Україні

Українські військові ліквідували минулої доби ще 450 російських окупантів. Також Сили оборони знищили додатково 6 танків, 7 артилерійських систем та 17 безпілотників противника.

Також ЗСУ за минулу добу ліквідували майже 200 російських окупантів та знищили два склади боєприпасів та техніку ворога на Таврійському напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ у ранковому зведенні, минулої доби сталося 39 бойових зіткнень на фронтах. Українські військові тримають оборону на сході та півдні та ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.