ЗСУ за добу знищили майже 200 росіян та два склади боєприпасів на Таврійському напрямку

Українські військові за минулу добу ліквідували майже 200 російських окупантів та знищили два склади боєприпасів та техніку ворога на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Сили оборони продовжують ведення оборони на півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, поступово звільняють українські території.

Протягом минулої доби ворог завдав 19 авіаційних ударів, провів 26 бойових зіткнень. Окрім того, росіяни здійснили 705 артобстрілів.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках, ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1415 вогневих завдань.

Загальні втрати армії РФ склали 169 осіб.

Також українські бійці знищили 7 одиниць військової техніки росіян. Зокрема, 1 танк, 3 артилерійських системи, 3 одиниці автомобільної техніки.

Окрім того, було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ у ранковому зведенні, минулої доби сталося 39 бойових зіткнень на фронтах. Українські військові тримають оборону на сході та півдні та ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська досягли успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку та в районі Вербового в Запорізькій області.

Українські військові ліквідували минулої доби ще 450 російських окупантів. Також Сили оборони знищили додатково 6 танків, 7 артилерійських систем та 17 безпілотників противника.