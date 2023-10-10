Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25, - Генштаб

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Где конкретно был уничтожен вражеский самолет, не уточняется.

Су-25

Советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт.

Штурмовик предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года; участвовали во множестве военных конфликтов.

Потери России на войне в Украине

Украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки еще 450 российских оккупантов. Силы обороны также уничтожили дополнительно 6 танков, 7 артиллерийских систем и 17 беспилотников противника.

Также ВСУ за минувшие сутки ликвидировали около 200 российских кафиров и уничтожили два состава боеприпасов и технику врага на Таврическом направлении.

По данным Генштаба ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений на фронтах. Украинские военные держат оборону на востоке и юге и проводят наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.