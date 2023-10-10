Ще 450 окупантів, 6 танків і 17 дронів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні

Українські військові ліквідували минулої доби ще 450 російських окупантів. Також Сили оборони знищили додатково 6 танків, 7 артилерійських систем та 17 безпілотників противника.

Про це 10 жовтня повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook- сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 283080 (+450) осіб ліквідовано;

танків - 4829 (+6) од.;

бойових броньованих машин - 9129 (+3) од.;

артилерійських систем - 6713 (+7) од.;

РСЗВ - 808 од.;

засоби ППО - 544 (+1) од.;

літаків - 315 од.;

вертольотів - 316 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5207 (+17) од.;

крилаті ракети - 1530 од.;

кораблі/катери - 20 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9125 (+12) од.;

спеціальна техніка - 961 (+2) од.

Ситуація на фронті 10 жовтня

За даними Генштабу ЗСУ у ранковому зведенні, минулої доби сталося 39 бойових зіткнень на фронтах. Українські військові тримають оборону на сході та півдні та ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника. Підрозділи ракетних військ ЗСУ вразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ окупантів.