Українські військові знищили російський міномет "Тюльпан" з артилерії (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

"Військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади влучним пострілом знищили 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан" російського окупаційного війська - машина намагалася втекти від "очей" наших захисників, але влучні артилеристи високоточним пострілом знищили ворожу техніку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українським захисникам вдалося виявити позиції російських танків біля Кремінної (Луганська область). Точковими ударами з артилерії їх було знищено.

Також раніше ми писали, що українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили два російських танки, один з яких Т-90.

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