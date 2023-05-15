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Украинские военные уничтожили российский миномет "Тюльпан" из артиллерии (видео)

Фото: ВСУ уничтожили российский миномет "Тюльпан" из артиллерии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы уничтожили российский самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан" с помощью артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

"Военнослужащие 406-й отдельной артиллерийской бригады точным выстрелом уничтожили 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан" российского оккупационного войска - машина пыталась убежать от "глаз" наших защитников, но меткие артиллеристы высокоточным выстрелом уничтожили вражескую технику", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинским защитникам удалось обнаружить позиции российских танков возле Кременной (Луганская область). Точечными ударами с артиллерии они были уничтожены.

Также ранее мы писали, что украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили два российских танка, один из которых Т-90.

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