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Українські військові знищили російський штурмовик Су-25 біля Мар'їнки

Ілюстративне фото: українські військові знищили російський штурмовик Су-25 біля Мар'їнки (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники "приземлили" штурмовик Су-25 російських окупантів поблизу Мар'їнки 7 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Гарна новина. В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника. Вистоїмо і переможемо!" - зазначили військові.

Нагадаємо, українські військові показали, як збили російський штурмовик Су-25 з "Перуна".

Окрім того, за добу українські бійці знищили три російські дрони та три кориговані авіаційні бомби.

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