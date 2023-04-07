Українські військові знищили російський штурмовик Су-25 біля Мар'їнки

"Гарна новина. В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника. Вистоїмо і переможемо!" - зазначили військові.

Нагадаємо, українські військові показали, як збили російський штурмовик Су-25 з "Перуна".

Окрім того, за добу українські бійці знищили три російські дрони та три кориговані авіаційні бомби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.