Українські військові знищили російський самохідний міномет "Тюльпан" з артилерії (відео)

"Кацапським тюльпанам не місце на нашій землі! Українська артилерія випилює російський самохідний 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан", - написав він.

Раніше у розвідці показали, як українські снайпери знищують ворогів під Бахмутом.

Окрім того, спецназівці СБУ показали знищення російського ЗРК дроном-камікадзе.

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