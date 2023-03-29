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Украинские военные уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" из артиллерии (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" из артиллерии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские бойцы уничтожили российский миномет калибра 240 мм "Тюльпан" с помощью артиллерии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Кацапским тюльпанам не место на нашей земле! Украинская артиллерия выпиливает российский самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан", - написал он.

Ранее в разведке показали, как украинские снайперы уничтожают врагов под Бахмутом.

Кроме того, спецназовцы СБУ показали уничтожение российского ЗРК дроном-камикадзе.

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