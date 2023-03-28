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Спецназівці СБУ показали знищення ворожої ЗРК дроном-камікадзе: відео

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Вівторок 28 березня 2023 12:18
Спецназівці СБУ показали знищення ворожої ЗРК дроном-камікадзе: відео Фото: спецназівці СБУ показали знищення ворожої ЗРК дроном-камікадзе (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Спецназівці СБУ знищили чергову жирну ціль росіян. Продемонстрували роботу дроном-камікадзе по ЗРК "ТОР".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" знищили зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2" за допомогою дрона-камікадзе", - пише пресслужба.

Це вже четвертий "ТОР" за березень на рахунку спецназівців. Завданням цих комплексів, є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км

"Ще одною мішенню став російський "Град", який після влучання дрона також перетворився на металобрухт", - додають в СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що розвідка також показала роботу снайперів по росіянах в Бахмуті.

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