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Українські військові знищили російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2" у Запорізькій області (фото)

Ілюстративне фото: українські військові знищили російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2" у Запорізькій області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники вивели з ладу російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглєбськ-2" на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Гармаші 44-ї окремої артилерійської бригади разом з бійцями аеророзвідки 128-ї гірсько-штурмової бригади зробили "бум" між Володимирівкою та Чорноземним і уразили автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглєбськ-2"", - написав він.

За його словами, РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" - це доволі нетривіальний автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РФ.

Його використовують для придушення систем супутникового зв’язку та радіонавігаційних систем КХ та УКХ діапазонів. Пункт управління комплексу складається з чотирьох людей.

Тарнавський зазначив, що це вже не перший комплекс радіоелектронної боротьби росіян, що був виведений з ладу у Запорізькій області.

Так, минулого місяця бійці 128-ї ОГШБр підірвали ще одну російську станцію РЕБ "Палантин" - на тимчасово захопленій території Запорізької області. Тоді вбивство "грози дронів" сталось за 18 км від лінії фронту, між селами Дніпровка і Чорноземне.

Нагадаємо, українські артилеристи показали знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ".

Також нещодавно СБУ знищила FPV-дроном російський вогнемет "Сонцепьок".

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