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Украинские военные уничтожили российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" в Запорожской области (фото)

Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" в Запорожской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники вывели из строя российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2" на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Пушкари 44-й отдельной артиллерийской бригады вместе с бойцами аэроразведки 128-й горно-штурмовой бригады сделали "бум" между Владимировкой и Черноземным и поразили автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "Борисоглебск-2"", - написал он.

По его словам, РБ-301Б "Борисоглебск-2" - это достаточно нетривиальный автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РФ.

Его используют для подавления систем спутниковой связи и радионавигационных систем КВ и УКВ диапазонов. Пункт управления комплекса состоит из четырех человек.

Тарнавский отметил, что это уже не первый комплекс радиоэлектронной борьбы россиян, который был выведен из строя в Запорожской области.

Так, в прошлом месяце бойцы 128 ОГШБр подорвали еще одну российскую станцию РЭБ "Палантин" - на временно захваченной территории Запорожской области. Тогда убийство "грозы дронов" произошло в 18 км от линии фронта, между селами Днепровка и Черноземное.

Напомним, украинские артиллеристы показали уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ".

Также недавно СБУ уничтожила FPV-дроном российский огнемет "Солнцепек".

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