Українські військові знищили російський танк Т-72 (відео)

У вівторок, 18 жовтня, українські військові влучним пострілом знищили ворожий танк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони.
"Сьогодні, у результаті злагоджених дій підрозділів нашої бригади, разом з приданими підрозділами ЗС, ворогові було завдано безповоротні втрати бронетехніки", - йдеться у повідомленні.
Українським військовим вдалося знищити російський Т-72. На відео можна побачити влучання у танк та подальшу пожежу.
Нагадаємо, що українські військові влучним пострілом знищили російський танк.
Також, українські військові знищили "Стугною" російський танк.
Раніше українським спецпризначенцям вдалося знищити два російських танки на передовій у Херсонській області.
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