Украинские военные уничтожили российский танк Т-72 (видео)

Во вторник, 18 октября, украинские военные точным выстрелом уничтожили вражеский танк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны.
"Сегодня, в результате слаженных действий подразделений нашей бригады, вместе с приданными подразделениями ВС, врагу были нанесены безвозвратные потери бронетехники", - говорится в сообщении.
Украинским военным удалось уничтожить российский Т-72. На видео можно увидеть попадание в танк и последующий пожар.
Напомним, что украинские военные точным выстрелом уничтожили российский танк.
Также украинские военные уничтожили "Стугной" российский танк.
Ранее украинским спецназовцам удалось уничтожить два российских танка на передовой в Херсонской области.
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