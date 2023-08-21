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Українські військові знищили російські "Тюльпан" та "Піон" на Бахмутському напрямку (відео)

Ілюстративне фото: українські військові знищили російські "Тюльпан" та "Піон" на Бахмутському напрямку (facebook com/MinistryofDefence UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Воїни 3-го полку ССО України знищили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та самохідну гармату 2С7 "Піон" за допомогою артилерії на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ.

Повідомляється, що під час розвідки місцевості на Бахмутському напрямку українські оператори виявили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калібру та самохідну гармату 2С7 "Піон" калібром 203 мм. Вони працювали по позиціях наших захисників.

Оператори групи спецпризначення ССО України передали координати виявлених цілей артилерії Сил оборони і корегували її вогонь.

За даними розвідки, через артудар ворожу техніку було знищено, а росіяни понесли втрати вбитими та пораненими.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21" на Сватівському напрямку.

Раніше наші захисники підбили дроном-камікадзе російський танк під Бахмутом.

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Збройні сили УкраїниБахмут