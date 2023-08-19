Українські бійці підбили дроном-камікадзе російський танк під Бахмутом (відео)

Українські воїни-штурмовики підбили ворожий танк дроном-камікадзе. Це сталося під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського в Telegram.

На опублікованому відео зафіксована бойова робота воїнів 225-го окремого штурмового батальйону на Бахмутському напрямку.

"Воїни 225-го ОШБт підбили ворожий танк за допомогою FPV-камікадзе неподалік Бахмута", - зазначив Сирський.

Бої під Бахмутом

Варто зазначити, що Бахмут протягом місяців залишався епіцентром бойових дій. Зараз активні бої точаться на флангах Бахмутського напрямку. Саме місто знаходиться під контролем окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, наші воїни ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Своєю чергою окупанти намагаються відновити втрачені позиції.

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