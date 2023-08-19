ua en ru
Сб, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські бійці підбили дроном-камікадзе російський танк під Бахмутом (відео)

Новость на русском →
Бахмут, Субота 19 серпня 2023 15:34
Українські бійці підбили дроном-камікадзе російський танк під Бахмутом (відео) Фото: бійці підбили дроном-камікадзе російський танк під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські воїни-штурмовики підбили ворожий танк дроном-камікадзе. Це сталося під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського в Telegram.

На опублікованому відео зафіксована бойова робота воїнів 225-го окремого штурмового батальйону на Бахмутському напрямку.

"Воїни 225-го ОШБт підбили ворожий танк за допомогою FPV-камікадзе неподалік Бахмута", - зазначив Сирський.

Бої під Бахмутом

Варто зазначити, що Бахмут протягом місяців залишався епіцентром бойових дій. Зараз активні бої точаться на флангах Бахмутського напрямку. Саме місто знаходиться під контролем окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, наші воїни ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Своєю чергою окупанти намагаються відновити втрачені позиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут дрони Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Нічний тариф. Як підключити і скільки можна заощадити на оплаті за світло
Нічний тариф. Як підключити і скільки можна заощадити на оплаті за світло
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні