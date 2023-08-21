RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные уничтожили российские "Тюльпан" и "Пион" на Бахмутском направлении (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили российские "Тюльпан" и "Пион" на Бахмутском направлении (facebook com/MinistryofDefence UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Воины 3-го полка ССО Украины уничтожили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и самоходную пушку 2С7 "Пион" с помощью артиллерии на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ.

Сообщается, что во время разведки местности на Бахмутском направлении украинские операторы обнаружили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра и самоходную пушку 2С7 "Пион" калибром 203 мм. Они работали по позициям наших защитников.

Операторы группы спецназначения ССО Украины передали координаты выявленных целей артиллерии сил обороны и корректировали ее огонь.

По данным разведки, из-за артудара вражеская техника была уничтожена, а россияне понесли потери убитыми и ранеными.

Напомним, недавно пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21" на Сватовском направлении.

Ранее наши защитники подбили дроном-камикадзе российский танк под Бахмутом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныБахмут