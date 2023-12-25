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Українські військові знищили ракету Х-59 у Криворізькому районі

Архівне фото: українські військові знищили ракету Х-59 у Криворізькому районі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили протиповітряної оборони України сьогодні, 25 грудня, збили російську ракету Х-59 у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що ворожу ціль вдалося знищити в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.

Атака РФ по Україні 

У неділю ввечері, 24 грудня, російська армія атакувала південні регіони України. Наліт "Шахедів" у Святвечір тривав 6,5 годин та призвів до пожеж у двох областях.

Повітряні сили України повідомили, що в ніч на 25 грудня російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed" і двома авіаційними ракетами. 

Силам ППО вдалося збити майже всі ворожі цілі. Крім того, наші воїни знищили два винищувачі окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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