РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" та авіаційними ракетами: скільки збили сили ППО

В ніч на 25 грудня російські терористи атакували Україні дронами-камікадзе "Shahed" та двома авіаційними ракетами. Силам ППО вдалося збити майже всі ворожі цілі. Окрім того, наші воїни знищили два винищувачі окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що противник атакував 31 ударним БПЛА типу "Shahed" із районів Чауда, Балаклава (Крим) та двома авіаційними ракетами.

Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ було знищено 28 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Обидві - знищено.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 - у Донецькій області (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ - над акваторією Чорного моря.

Атака РФ по Україні у Святвечір

У неділю ввечері, 24 грудня, російська армія атакувала південні регіони України. Наліт "Шахедів" у Святвечір тривав 6,5 годин та призвів до пожеж у двох областях.

Спершу тактична авіація ворога випустила ракети Х-59 в напрямку Кропивницького і Х-31П в напрямку Чорноморська на Одеській області. Підрозділи протиповітряної знищити обидві ракети знищили.

А потім 6,5 годин продовжувалася дронова атака.

Силами протиповітряної оборони знищено 22 ударних БПЛА типу Shahed-136:

17 в Одеській області

3 в Херсонській області

1 у Миколаївській області

1 на Кіровоградській області.

Уламками збитого БПЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об’єкту, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Водночас у Бериславському районі Херсонської області не вдалось уникнути влучання. В складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували, повідомили у Силах оборони півдня.